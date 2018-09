Largo Nossa Senhora da Piedade – Santarém

O poste de iluminação e o sinal de trânsito já não facilitavam a vida aos peões que querem circular no estreito passeio, mas com a colocação de um pendão a anunciar festividades só resta mesmo a quem anda a pé saltar para o alcatrão. Não custava nada arranjar um local mais apropriado para publicitar as festas.