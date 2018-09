Uma dama loucamente enamorada

Uma dama loucamente enamorada e um soldado que, afinal, é uma ‘ela’. A estátua a representar Antónia Rodrigues ficou em terceiro lugar no concurso, mas foi, sem dúvida, uma das que colheu mais atenção no Festival Estátuas Vivas de Tomar. A iniciativa decorreu a 8 e 9 de Setembro e teve como temas “História Contada no Feminino” e “Estátuas Vivas – Arte na Rua”. Participaram 30 artistas.