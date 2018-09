Atendimento complementar da Póvoa só reabre em caso de surtos de doença aguda

Serviço semelhante a urgências deixou de funcionar em Julho

O Serviço de Atendimento Complementar (SAC) do Centro de Saúde da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, poderá ser reaberto em momentos esporádicos para dar resposta a surtos que se verifiquem, como o caso da gripe.

A informação foi avançada pela vereadora com o pelouro da saúde da Câmara de Vila Franca de Xira, Fátima Antunes (PS), que manifestou a sua preocupação pelo facto do serviço ter fechado no final de Julho. “Temos o compromisso de que, em casos de surtos de doença aguda, como gripe, o atendimento será reaberto”, explicou.

A autarca acrescentou que os primeiros dados recolhidos nas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira permitem concluir que a afluência de doentes não urgentes nas urgências diminuiu. Ainda assim, explica, as equipas do Centro de Saúde de Alverca, que é a alternativa mais próxima para os utentes da Póvoa que necessitem desse serviço, “foram reforçadas” para aguentar um expectável aumento da procura.

O presidente do município, Alberto Mesquita, continua a defender que a forma como o serviço foi encerrado pela Administração Regional de Saúde (ARS) “merecia um tratamento diferente” e considera que a decisão de encerrar foi pouco “prudente”. “Temos falado com o Agrupamento de Centros de Saúde sobre este assunto e sabemos que vai reabrir em casos de surto”, notou.

O encerramento do SAC da Póvoa mereceu forte contestação popular, em particular durante uma acção de protesto contra a medida que o Partido Comunista Português (PCP) promoveu no local, tendo sido até o primeiro partido a dar nota do encerramento daquela estrutura, considerando que se estava a cortar um serviço fundamental para as populações com base em critérios “meramente economicistas”.

Só mais tarde veio o presidente da câmara tomar uma posição crítica sobre o assunto, seguido do PSD. A ARS justificou o encerramento com o facto do concelho de Vila Franca de Xira ter dois serviços desse tipo a funcionar, quando na zona do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo existe apenas um SAC por concelho. “Com a criação da Unidade de Saúde Familiar na Póvoa de Santa Iria verificou-se que ao atendimento complementar estão a recorrer sobretudo utentes com médico de família”, explicou a ARS.