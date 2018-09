Câmara de Azambuja paga busto do Cónego João Canilho

Autarquia atendeu ao pedido do Centro Social e Paroquial e vai despender 7 mil euros. Proposta para o município suportar a despesa foi aprovada sete meses depois da inauguração da peça escultórica e levantou reservas à oposição.

A Câmara de Azambuja vai financiar na totalidade o busto de homenagem ao cónego João Canilho, encomendado pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja. O apoio financeiro da autarquia foi de sete mil euros, valor total da peça escultórica. Os vereadores da oposição manifestaram a sua perplexidade com o valor que a autarquia vai pagar por uma obra encomendada pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja mas acabaram por votar a favor.

O ofício enviado pelo Centro Social e Paroquial de Azambuja data de 8 de Março deste ano mas só na última reunião de câmara, realizada a 4 de Setembro, foi apresentado à vereação. Luís de Sousa diz que se esqueceu de agendar a proposta mais cedo, referindo que “mais vale tarde do que nunca” e que enquanto for presidente vai apoiar as homenagens que os seus munícipes, associações e outras entidades queiram fazer a pessoas importantes para o concelho.

O vereador Rui Corça, da coligação liderada pelo PSD, referiu-se à proposta apresentada como sendo uma “perplexidade”. Reiterou que nada tem contra a homenagem ao cónego, mas não entende como é que o Centro Social e Paroquial encomenda um busto e “manda a conta para a câmara pagar”.

Rui Corça fez ainda notar que os sete mil euros financiados pela autarquia representam um valor muito superior ao apoio anual atribuído pela autarquia à mesma instituição para desempenhar a sua função social. Também o vereador David Mendes (CDU) criticou o acto dizendo que não acha “normal” uma entidade “apresentar a conta a terceiros”, vincando nada ter contra a homenagem a João Canilho.

A proposta acabou por ser aprovada por unanimidade mas ficou o aviso de Rui Corça para o executivo socialista “não perder o foco” naquilo em que deve ser aplicado o “dinheiro público”.

João Canilho foi homenageado com um busto no dia 11 de Fevereiro de 2018. Bastante ligado às causas sociais, o cónego foi pároco de Azambuja e de Vila Nova da Rainha de 1968 até à data do seu falecimento, em Novembro de 2014. Também foi vigário geral do Patriarcado de Lisboa, entre 2004 e 2013.