Dezoito detidos e 133 apanhados em excesso de velocidade

O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 18 pessoas e apanhou 133 condutores em excesso de velocidade. Dos 18 detidos, 12 foram por condução sem habilitação legal e seis por condução sob efeito do álcool. Foram apreendidas 250 doses de haxixe e quatro armas brancas. Os militares da GNR detectaram 426 infracções das quais se destacam 32 por falta de iluminação e sinalização; 17 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 17 por falta de inspecção periódica obrigatória, além dos 133 condutores apanhados em excesso de velocidade.

Dos 76 acidentes registados pela GNR resultaram um ferido grave e 28 feridos ligeiros. Foram elaborados 83 autos de contraordenação relacionados com a legislação ambiental. As operações de prevenção e combate à criminalidade e fiscalização rodoviária da GNR decorreram entre os dias 3 e 9 de Setembro nas estradas da região do distrito de Santarém.