Galardão Empresa do Ano é no Sardoal a 27 de Setembro

O MIRANTE e a NERSANT premeiam empresas e empresários da região desde o ano 2000.

O MIRANTE e a NERSANT entregam a 27 de Setembro, no Sardoal, o Galardão Empresa do Ano 2017. Os prémios premeiam anualmente as empresas da região que mais se distinguiram. Empreendedorismo, inovação, introdução de novas tecnologias, criação de postos de trabalho, defesa do ambiente e aposta na qualidade estão entre os critérios de selecção dos premiados. A iniciativa inclui ainda a entrega do Prémio Carreira Empresarial e Jovem Empresário. Este ano o Galardão vai distinguir duas empresas que se destacaram no mercado exportador. A iniciativa, que se realiza desde o ano 2000, decorre pela primeira vez no Sardoal, às 18 horas do dia 27 de Setembro, no Centro Cultural Gil Vicente.