Incêndio em autocarro na Portela das Padeiras

Um autocarro de passageiros ardeu parcialmente na tarde de sexta-feira, 7 de Setembro, na Portela das Padeiras, em Santarém. A viatura fazia o transporte da urbano linha azul até à Quinta da Besteira quando um dos rolamentos gripou, provocando o sobreaqueciomento que deu origem ao foco de incêndio. Assim que o motorista se apercebeu do fumo parou o veículo e retirou os passageiros da viatura. O incêndio não causou danos no interior do autocarro. Apenas o motorista ficou com algumas escoriações numa perna quando retirava o extintor. Os quatro passageiros que seguiam no veículo foram transferidos para outro veículo da Rodoviária do Tejo.