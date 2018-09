Já lhe assaltaram o carro quatro vezes na Ribeira de Santarém

Parque de estacionamento gratuito junto à estação ferroviária de Santarém continua a ser um paraíso para os ladrões

O automóvel de Daniel Silva foi na segunda-feira, 10 de Setembro, assaltado pela quarta vez no parque de estacionamento público da Ribeira de Santarém, situado nas traseiras da estação ferroviária de Santarém. O assalto ao Opel Corsa ocorreu em plena luz do dia. Desta vez, os ladrões partiram o vidro do lado do condutor e roubaram o rádio. Da primeira vez roubaram-lhe os espelhos e a antena; da segunda vez levaram a chapa de matrícula e na terceira vez roubaram as duas rodas da frente.

Daniel Silva trabalha no Entroncamento, onde é fiscal de parquímetros, e desloca-se todos os dias de comboio, tendo que, por isso, deixar o carro no parque de estacionamento junto à estação. O parque não tem vigilância e o pouco movimento que regista durante o dia facilita a vida aos ladrões.

“Até já estou habituado a isto. Nunca deixo o carro com tranquilidade. Quando regresso venho sempre na incerteza se aconteceu alguma coisa. Ao atravessar a passagem aérea sobre a linha, olhei para o carro e vi logo que o vidro estava partido e que tinha sido novamente assaltado”, explica a O MIRANTE.

Daniel Silva apresentou queixa na PSP e afirma que esta é uma situação preocupante e que os carros não estão seguros neste parque. “Devia haver mais vigilância e a câmara municipal ou a junta de freguesia deviam contratar um fiscal para o local”, disse.

As queixas da insegurança motivada pelos furtos e danos causados em automóveis nesse parque de estacionamento têm sido recorrentes nas páginas de O MIRANTE.