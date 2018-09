Limpeza no percurso de prova de BTT em Santarém com muitas reacções

A notícia da falta de limpeza logo após a prova de BTT do Festival Bike de Santarém, situação que entretanto foi resolvida no dia seguinte, foi a mais lida da semana na página de O MIRANTE na rede social Facebook com um total de cerca de 30 mil visualizações e 800 reacções, entre comentários e partilhas. A notícia da Casa de Bifanas, em Benavente, que fechou ao fim de dez anos de actividade por causa da má vizinhança foi a segunda mais procurada pelos leitores de O MIRANTE com cerca de 17 mil visualizações e 300 reacções. A notícia publicada na tarde de segunda-feira, 10 de Setembro, intitulada “Carro assaltado quatro vezes no parque de estacionamento da Ribeira de Santarém” obteve, em menos de 48 horas, um alcance de cerca de 11 mil leitores e 200 reacções.