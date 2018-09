Novo presidente quer um Politécnico de Santarém mais envolvido com a comunidade

José Mira Potes promete renovação, gestão partilhada e aprofundamento das relações com o tecido empresarial e institucional

O novo presidente do Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), José Mira Potes, tomou posse na tarde de segunda-feira, 10 de Setembro, durante uma cerimónia realizada num repleto e abafado auditório da Escola Superior Agrária de Santarém.

Na mesma sessão foram ainda empossados os novos vice-presidentes da instituição, Nuno Bordalo Pacheco e João Moutão, e ficou também a saber-se que Teresa Salvador passa a ser a nova administradora do IPSantarém. Substitui no cargo Pedro Carvalho, que se demitiu em Junho último e entretanto foi trabalhar para os serviços jurídicos da Câmara de Santarém.

José Mira Potes deixou nessa mesma tarde a direcção da Escola Superior Agrária para suceder a Jorge Justino à frente do IPSantarém. O professor aludiu às “necessidades de modernização e de melhoria da eficiência organizacional”, contando para isso com o trabalho e experiência de Teresa Salvador, que antes foi administradora do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

“Uma das tarefas de que primeiro se irá debruçar será desde logo a adequação da estrutura orgânica e do conteúdo funcional com o objectivo de melhor servir os domínios da investigação e do desenvolvimento, da internacionalização e da gestão mais partilhada e eficiente”, disse o novo presidente, garantindo que pretende um instituto “renovado e ao serviço da região”, procurando integrar as competências do IPSantarém no esforço de desenvolvimento local.

Melhorar a oferta formativa, adequando-a tanto quanto possível à realidade do mercado de trabalho, é outro objectivo estratégico apontado por José Potes, que reforçou ainda que o Politécnico de Santarém tem que aprofundar o relacionamento com o tecido empresarial e institucional para melhor servir a região.

E isso, diz o novo presidente, “implica que o IPSantarém se envolva mais activamente na elaboração dos planos, dos projectos e de outras iniciativas de interesse regional”. Ficou também a promessa de José Potes de uma gestão participada e em consonância com as cinco escolas superiores que integram o IPS, situação que considera inédita.

Na sessão discursaram ainda o presidente cessante Jorge Justino, e o presidente do Conselho Geral do IP Santarém, Francisco Madelino, que felicitaram os novos dirigentes e deixaram-lhes palavras de estímulo face aos desafios que têm pela frente.