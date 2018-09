Origem de descargas poluentes na Póvoa de Santa Iria permanece desconhecida

Técnicos e autoridades procuram encontrar responsáveis por atentados ambientais

Técnicos da Câmara de Vila Franca de Xira e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) estão no terreno a tentar perceber qual a origem da descarga poluente registada na zona do novo parque urbano Moinhos da Póvoa, na Póvoa de Santa Iria, no início de Agosto. E querem descobrir onde vão dar as diferentes condutas existentes no local. Diligências que, até ao momento, ainda não tiveram sucesso na identificação dos prevaricadores.

“No dia da inauguração do novo parque ribeirinho disse que com a requalificação muitas condutas que anteriormente estavam enterradas agora passaram a ficar à vista. A câmara, com a Solvay e os SMAS, tem vindo a trabalhar para perceber que descargas são aquelas e de onde vêm. Há descargas de saneamento ilegais, mas a Solvay diz que não são suas”, explica Alberto Mesquita, presidente do município de Vila Franca de Xira.

O autarca admite que haja condutas que ainda não estão ligadas às estações de tratamento de águas residuais (ETAR) e que esse é um problema que “tem de ser resolvido”. Até ao momento, os serviços municipais ainda não conseguiram chegar aos autores da descarga.

O Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR e a Agência Portuguesa do Ambiente estão também a investigar a descarga de águas poluentes. Vários moradores da cidade, que estavam a usufruir daquele novo espaço de lazer no dia 1 de Agosto, registaram uma descarga de água preta, “semelhante a fuelóleo e nafta” com cheiro intenso a queimado e cuja mistura com a água do Tejo se assemelhava “a uma descarga de petróleo no mar”.

A mancha negra, referem alguns pescadores da zona, estendeu-se pelas margens praticamente até Alhandra, situação que levou as autoridades ao local. No dia seguinte a mancha tinha desaparecido. A água poluída escoava de uma conduta visível a olho nu.

Em 12 de Março deste ano vários moradores registaram uma descarga de águas poluídas na zona do parque ribeirinho da Póvoa. As primeiras conclusões apontavam para um excesso de caudal de efluentes que deram entrada na estação elevatória do Forte da Casa, da responsabilidade da Águas do Tejo e Atlântico (ATA), causado pelas chuvas intensas que atingiram o concelho nessa altura.