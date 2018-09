Ourém cede loja no mercado municipal a IPSS

A Câmara de Ourém aprovou, por unanimidade, em sessão camarária, o protocolo de cedência de uma loja no edifício do mercado municipal à Associação de Bem Estar Cultural e Recreativa da Lourinha e Nossa Senhora da Piedade. Essa IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) possui uma sede provisória nas instalações adjacentes à Capela da Lourinha, num espaço que não permite desenvolver condignamente as suas actividades”, explica o município em nota de imprensa. O município acedeu ao pedido da associação e cedeu um espaço numa das lojas do Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, em Ourém. No protocolo aprovado ficou definido que a IPSS fica responsável pelo funcionamento da loja e todas as suas despesas de funcionamento. O protocolo tem um período de vigência de um ano, sendo renovado automaticamente por igual período caso não seja denunciado.