Proprietário e Câmara de Abrantes negoceiam futuro do Cine-teatro São Pedro

Anterior acordo expirou em Janeiro e desde então a sala de espectáculos está sem utilização

A sociedade Iniciativas de Abrantes, proprietária do Cine-teatro São Pedro, em Abrantes, mudou de ideias e já não quer vender o edifício ao município, a quem já comunicou essa decisão. Segundo revelou a presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), voltou a estar em cima da mesa a assinatura de um novo protocolo entre as duas partes, à semelhança daquele que foi firmado há 18 anos, mas, segundo a autarca, “ainda não existe uma proposta concreta”.

A presidente da Câmara de Abrantes diz ainda que o município foi a única parte a apresentar até agora uma proposta concreta para resolver o impasse que se mantém desde que chegou ao fim o contrato de comodato que vigorou até Janeiro deste ano, o que motivou que a sala de espectáculos esteja sem utilização desde então.

“A nossa proposta tinha três condições: um novo protocolo; o aluguer do espaço, sendo que as obras necessárias seriam suportadas pela entidade proprietária; ou a aquisição”, revelou a autarca. Questionada sobre quando acabará este braço de ferro entre as duas partes, Maria do Céu Albuquerque afirmou que vai durar “o tempo necessário para salvaguardar os interesses dos munícipes de Abrantes”.

Maria do Céu Albuquerque disse ainda que a câmara está neste momento em negociações para adquirir o Cine-teatro de Alferrarede com vista à sua reabilitação e reactivação ao serviço da comunidade abrantina. “Neste momento estamos a negociar mas não este não é um processo fácil porque são muitos associados e ainda há processos de partilhas inerentes a isso mesmo mas penso que vamos conseguir chegar a bom porto em breve”, disse.