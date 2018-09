Reabertura da EN114 em Santarém nas mãos da Infraestruturas de Portugal

Presidente do município espera que as obras nas encostas permitam reabrir esse troço a partir do final de Setembro

O presidente da Câmara de Santarém espera que a evolução das obras de consolidação da encosta de Santa Margarida permita dar condições para, no final deste mês de Setembro, colocar nas mãos da empresa pública Infraestruturas de Portugal a decisão de reabrir a Estrada Nacional 114 entre a cidade e a Ribeira de Santarém. Esse troço encontra-se encerrado ao trânsito desde Agosto de 2014, por motivos de segurança, devido a um deslizamento de terras.

Ricardo Gonçalves (PSD) foi questionado mais uma vez pela oposição na última reunião do executivo sobre esse assunto, tendo ouvido críticas do vereador Rui Barreiro (PS) relativamente ao arrastar do problema e aos transtornos que causa aos automobilistas.

O presidente da Câmara de Santarém aludiu mais uma vez à morosidade do processo burocrático que envolveu a empreitada e também à complexidade dos trabalhos numa área extremamente sensível em termos geológicos e também patrimoniais. Como exemplo, referiu que a intervenção nas traseiras do edifício onde está instalado o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) obriga a desmontar a muralha à mão por determinação da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).