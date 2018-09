Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria volta a organizar uma colheita de sangue no próximo domingo, 16 de Setembro, entre as 8h30 e as 12h30, na sede da associação, situada na Rua Antero Quental, Loja 1 D, no Bairro da CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. Este ano, o grupo povoense já realizou 21 colheitas de sangue, que contaram com a presença de 861 dadores, uma média de 41 dadores por colheita. A associação lembra que não se fabrica sangue artificialmente que que vai continuar a sua missão, para que outros possam sobreviver.