Alerta pardal!!!

O senhor Vítor Casaca, de Tomar, diz que há mais de um ano que anda, sem sucesso, a alertar a câmara municipal para a barulheira “ensurdecedora” que é feita pela “pardalada” que assentou arraiais no parque de estacionamento por detrás da Segurança Social e também para a incontinência intestinal de que sofre o bando, que quando levanta voo deixa atrás de si um mar de excrementos. O Cavaleiro Andante não sabe que tipo de intervenção é que o cidadão espera da autarquia mas quando ele diz que a saúde das pessoas ainda está à frente dos animais, sente-se na obrigação de lhe chamar a atenção para os amigos dos animais que enxameiam as redes sociais. Olhe que aquela gente faz mais barulho e produz mais guano que cinquenta mil bandos de passarinhos! Oh, muito, muito mais!!! Mas mesmo...muito mais!!!