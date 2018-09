O chefe manda!

A presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque (PS), não acompanhou na sexta-feira, pelo menos durante a parte da manhã, a visita às obras que o município tem em curso no concelho e que a própria autarca promoveu. A razão foi simples, segundo a explicação dada pelo vice-presidente da câmara, João Gomes: a autarca foi convidada em cima da hora para estar com o primeiro-ministro e seu líder partidário, António Costa, nessa mesma manhã, na Branca (Coruche), onde o governante foi inaugurar um núcleo escolar. E um convite do chefe é daquelas coisas que não se podem ignorar, quanto mais recusar... E, além disso, o belo Mercedes novo também precisa de rodagem!