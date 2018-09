Babyoga/Playoga: actividades de desenvolvimento integral da criança

Aulas sob orientação de Célia Nunes para o ano lectivo 2018/2019

Célia Nunes oferece para o ano lectivo 2018/19 aulas de Babyoga/Playoga, para crianças desde os 2 meses até aos 12 anos, actividades em que os pais podem estar presentes e partilhar momentos de aprendizagem e ligação afectiva.

Este ano vai iniciar as aulas para crianças com deficiências sensoriais, motoras e dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, criando uma estrutura para poder responder às necessidades de cada criança e para que todas tenham a possibilidade de usufruir de tudo o que o Yoga tem para oferecer.

Neste ano lectivo vai leccionar actividade de Yoga no pré-escolar no concelho de Torres Novas no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC). No espaço “Ilhas das Maças”, no Entroncamento, já iniciou as aulas de Babyoga e Playoga em Família e, brevemente, vai iniciar a actividade de Yoga para Todos num centro de apoio a crianças na Moita do Norte/Vila Nova da Barquinha – Histórias Versáteis. No entanto, pretende alargar os seus serviços para outros espaços privados ou públicos.

Célia Nunes explica que o Babyoga, bem como o Playoga, acalma e relaxa as crianças, equilibra os níveis de energia tendo impacto no comportamento, aumentando a atenção e a concentração, para quando as crianças estejam nas salas de aula fiquem mais despertas e receptivas para a aprendizagem.

Acrescenta que o Yoga está relacionado ao budismo e hinduísmo, com exercícios e meditações para trabalhar a parte física e mental. Contudo, o Babyoga tal como o Playoga não tem qualquer ligação com qualquer tipo de religião, sendo apenas uma filosofia de vida com o intuito de obter bem-estar e paz. Ajudando as crianças no relaxamento, na concentração, no fortalecimento e flexibilidade do corpo físico, através de exercícios de respiração, de exercícios de meditação, de posturas de yoga e de massagens.

As aulas de Babyoga são destinadas a bebés dos 2 meses aos 3 anos. É uma prática em conjunto entre pais e bebés e têm foco no desenvolvimento psicomotor e emocional das crianças, resultando da mistura entre a adaptação de posturas do yoga tradicional aos bebés, com a prática de movimentos desenvolvidos para estimular a integração sensorial do bebé.

As aulas de Playoga consistem num programa específico e único para crianças dos 4 aos 12 anos. A prática de Playoga contempla um equilíbrio entre a diversão com jogos, histórias e músicas, a disciplina, com cooperação, respeito e verdade, a integração com o relaxamento e massagens.

Para os interessados em saber mais sobre as actividades promovidas por Célia Nunes de Babyoga/Playoga contactar 914 989 362 ou correio electrónico: celianunes5@gmail.com ou ainda através do Facebook: www.celianunesbabyogaportugal/.