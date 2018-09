LPM - Concessionário Peugeot celebrou vinte anos

A LPM - Concessionário Peugeot, celebrou vinte anos de existência no dia 13 de Setembro com uma série de acções envolvendo clientes e colaboradores. Para que as celebrações pudessem ter uma repercussão não só regional mas também nacional, foi criado um logótipo comemorativo da efeméride que assenta no aproveitamento da nova imagem GRUPO NOV, integrando os 20 anos e a marca Peugeot na mesma, já que é, efectivamente, a marca representada pela LPM há 20 anos. A LPM demonstra assim o orgulho no passado e a confiança no futuro.

O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding” do Grupo NOV para o sector automóvel, sendo constituída por quatro empresas nacionais – LPM, Lizdrive, Socarros e Rentlei. Este sector tem actividade em diversas áreas no mercado nacional, nomeadamente no comércio de viaturas novas Peugeot, Ford, Kia, Isuzu e Volvo, no comércio de viaturas usadas, na manutenção e reparação multimarca, na venda de peças de origem e aftermarket e ainda no aluguer operacional de viaturas. Com origens na década de 50 do século passado, o Grupo NOV assume como valores de sempre a cooperação, rigor e solidez, bem como competência e ética.