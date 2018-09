Puratubos tem um percurso ascendente de onze anos graças ao seu profissionalismo

A qualidade e o respeito dos prazos acordados com os clientes são a base do sucesso

A Puratubos faz entregas de gás doméstico da marca OZ Energia ao domicílio, de acordo com as necessidades dos clientes, bem como gás industrial da marca Air Liquide, que também é entregue em adegas, oficinas, restaurantes e laboratórios.

Nas suas lojas vende acessórios, tubos, redutores e ligações para as instalações de gás e águas.

A empresa, com sede em Albergaria - Almoster, está no mercado há 11 anos. O gerente, Pedro Manuel Teixeira da Costa, diz que tem sido um caminho difícil mas ao mesmo tempo muito bom pois tem sido feito de muitas conquistas.

“Começámos a vender gás do zero. Quando saímos com a carrinha do parque pela primeira vez, com o nosso funcionário Mário Curto, não tínhamos nenhum cliente mas saímos determinados a conquistar o mercado, servindo os clientes da melhor maneira. E assim foi. Dia a dia temos conquistado o nosso espaço e hoje vendemos mais de 650 toneladas de gás doméstico OZ Energia nos concelhos de Rio Maior, Cartaxo e Santarém sendo também os distribuidores autorizados de gás industrial Air liquide em quase todos os concelhos do Ribatejo”, explica.

Pedro Manuel Teixeira da Costa está no sector do gás há 19 anos. Tinha uma empresa de instalação de gás e decidiu passar também a fornecedor. Após procurar uma marca que acreditasse no seu projecto começou a vender gás doméstico.

Em relação à abertura da Puratubos em Santarém, refere vários factores: “Desde sempre foi um sonho abrir uma empresa em Santarém onde nasci há 39 anos. Mas a escolha não foi apenas por uma questão afectiva. Fizemos um estudo de mercado e verificámos que existia uma carência no serviço prestado aos clientes. Detectámos também que poderíamos praticar melhores preços e trabalhar melhor em termos de cumprimento de prazos de entrega. Por outro lado, sendo representantes da OZ energia e da Ar Liquide no concelho de Santarém, era obrigatório termos uma loja na capital de Distrito”, acrescenta.

A empresa tem dado passos seguros e assumiu como uma das suas principais regras, para além do profissionalismo em termos técnicos, o cumprimento dos prazos acordados com os clientes. “Faço um balanço bastante positivo e isso deve-se à nossa seriedade e à qualidade do nosso serviço. Temos conquistado o nosso espaço num mercado bastante exigente e com muita concorrência e conseguimos crescer”, sublinha o gerente.

A Puratubos tem actualmente dois espaços. O parque de gás, na Rua Cidade de Santarém Nº 117, Albergaria -Almoster e uma loja uma loja na Rua Batalhoz Nº 93, Cartaxo.

A Puratubos funciona de Segunda a Sexta entre as 09h00 e as 19h00 e aos Sábados das 09h00 às 13h00. A equipa da empresa é constituída por uma dezena de trabalhadores. Pode ser contactada pelos telefones 243075818 ou 934388905.

O Grupo Pura, constituído por quatro empresas, emprega cerca de 60 pessoas e está no mercado há 17 anos, sendo a Purainstalação a empresa que realiza as instalações e reparações de gás e montagem de equipamentos a gás. A Nuvem Prática tem várias representações de acessórios para instalações de gás, agua e fixação. A Puraenergia vende gás. A Puratubos representa a Air liquide e vende gás da marca OZ Energia.