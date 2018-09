Regeneração urbana em Abrantes movimenta 12 milhões de euros

Município convidou a comunicação social para visitar algumas empreitadas em curso

A Câmara de Abrantes tem obras de regeneração e requalificação urbana em curso num investimento total de cerca de 12 milhões de euros, sete milhões e meio dos quais a fundo perdido. A grande fatia deste orçamento está a ser aplicada em espaços culturais e em imóveis degradados do centro histórico, com destaque para as obras de recuperação, remodelação e ampliação do Convento de S. Domingos, que irá acolher o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes. A obra, com um custo de mais de 3,1 milhões de euros, deve estar concluída no final de Maio de 2019, e vai albergar as mais de cinco mil peças que integram as colecções da Fundação Estrada, além de outras colecções e de uma exposição de arqueologia e história local.

O Edifício Carneiro, futuro Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida, é outro dos espaços culturais sob intervenção. O restauro, reabilitação e ampliação do edifício está orçado em dois milhões de euros e tem previsão de conclusão de cerca de dois anos. O museu vai albergar o acervo doado pelo escultor João Charters de Almeida e surge no seguimento de um protocolo de colaboração realizado em 2006 entre o município e o escultor.

Ainda no plano cultural destaca-se a requalificação da actual Galeria Municipal de Arte, num investimento de 1,2 milhões de euros, que contemplam a reabilitação do espaço exterior envolvente. Ali será instalado o pólo 2 do Museu de Arte Contemporânea, dentro de aproximadamente um ano.

No plano da educação há a realçar a obra no antigo Colégio Nossa Senhora de Fátima onde será instalado o Centro Escolar de Abrantes. O objectivo da requalificação e ampliação do espaço é dotá-lo de valências ao nível do ensino básico do 1.º ciclo e educação pré-escolar. Uma obra que deve estar concluída para o ano lectivo de 2020/2021 com um valor de adjudicação a rondar os 3 milhões de euros. Ainda no sector da educação foi contemplada a substituição da cobertura da Escola EB1/JI de Mouriscas, uma obra de cerca de 83 mil euros, já concluída.

A parte do orçamento aplicada às infra-estruturas e aos serviços ronda os três milhões e meio de euros e está dividida entre obras dentro da cidade, como a requalificação do Largo 1º de Maio, a construção do parque de estacionamento do Vale da Fontinha ou a Loja do Cidadão, e obras fora da cidade, como a reabilitação do açude insuflável, a construção da Unidade de Saúde Familiar do Rossio ao Sul do Tejo, a instalação de conduta de abastecimento de água a sul do concelho ou a reabilitação do pontão do Ribeiro dos Carvalhos, em Tubaral.