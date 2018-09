A etnografia do concelho de Santarém

A etnografia do concelho de Santarém tem-se mostrado à cidade durante as manhãs de sábado no âmbito do programa de animação Verão In.Santarém. Pelo centro histórico têm passado ranchos folclóricos com os seus trajes típicos, danças e cantares, como foi o caso de sábado, 15 de Setembro, com o Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São Vicente do Paul.