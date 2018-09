O relógio marcava cerca das dez da manhã

O relógio marcava cerca das dez da manhã de domingo, 16 de Setembro, quando largas dezenas de ciclistas iniciaram uma pedalada de 20 quilómetros. Os participantes da 11ª Pedalada pelo Ambiente saíram da estação da CP de Castanheira do Ribatejo em direcção ao Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa e Ciclovia do Tejo, na Póvoa de Santa Iria. A iniciativa foi organizada pela Câmara de Vila Franca de Xira no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade.