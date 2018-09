A conta que Deus fez!

A próxima Assembleia Municipal de Azambuja, no dia 27 de Setembro às 20h30, vai realizar-se na freguesia de Vila Nova da Rainha que, em jeito de brincadeira, muitos apelidam de terra das três mentiras, uma vez que não é vila, não é nova, nem é da Rainha. O Guarda Rios faz este alerta para que os políticos participantes tenham especial cuidado e não caiam na tentação de dizer alguma inverdade, como agora se diz. É que se isso acontecer, vão estragar a brincadeira com a actualização do nome para terra das quatro mentiras...ou das cinco...ou das seis...