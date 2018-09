Última Página: Um caso que deu um livro e parece coisa de filme

O caso Oliveira Domingos versus O MIRANTE acabou nos tribunais mas não acabou como assunto editorial. Esta semana, depois do fecho da edição 1369, ano XXX, lançamos um livro com 284 páginas, da autoria do jornalista Orlando Raimundo, que conta todo o processo judicial que nasceu do pedido abusivo de meio milhão de euros à Câmara de Santarém pelo dito advogado.