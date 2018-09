“Lembra-me um sonho lindo”

“Lembra-me um sonho lindo” é o mote do concerto que o grupo LaFontinha, de Torres Novas, vai dar nessa cidade no domingo, 23 de Setembro, pelas 16h00. Um espectáculo de saudação a Fausto Bordalo Dias, que vai decorrer no estúdio Alfa do Hotel dos Cavaleiros.