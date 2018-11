Jovens atletas de Rio Maior não ligam muito às aparências

Gala de Desporto distinguiu atletas, treinadores, dirigentes e clubes. As grandes figuras do desporto cuidam ao pormenor da sua imagem, mas alguns jovens que treinam no complexo desportivo de Rio Maior ainda não parecem rendidos à importância das aparências. “É com os resultados que nós brilhamos e não com a maquilhagem que pomos”, diz uma jovem nadadora.

Há muito que os atletas profissionais têm a noção de que é importante zelarem pela sua imagem e ter uma aparência mais cuidada. Fora dos campos ou das pistas depilam-se, arranjam as unhas, perdem horas no cabeleireiro ou no barbeiro e gastam dinheiro em produtos de beleza. E o que pensam disso (e o que fazem) os jovens atletas que começam agora o seu trajecto em busca do estrelato? Será que seguem os atletas famosos e também se preocupam com o que vêem ao espelho? O MIRANTE foi à procura de respostas no sábado, 17 de Novembro, na 1.ª Gala de Desporto de Rio Maior que distinguiu atletas, treinadores e clubes que se têm destacado.

Ana Sousa, 16 anos, é de Sines, Alentejo, e pratica natação de alta competição. Desde o ano passado que se encontra a viver no Centro de Alto Rendimento de Rio Maior. A jovem frequenta o 11.º ano de escolaridade na Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira (Rio Maior) e confessa que o que menos a preocupa é a sua aparência. “Gosto de me arranjar, mas não perco muito tempo nem a escolher roupa nem com tratamentos de beleza. Basta ver como vim hoje vestida à gala com umas calças de ganga”, conta a atleta que recebeu o prémio de “Revelação do Ano”.

O mesmo acontece com Carolina Matos. A nadadora de 20 anos, estudante do 3.º ano do Curso de Treino Desportivo da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), admite que não se preocupa muito com a sua aparência. “Nestes dias especiais costumo arranjar-me e maquilhar-me, mas por norma sou muito simples e gosto de vestir roupas descontraídas”, refere a atleta que foi distinguida com o prémio “Desporto Universitário Feminino”.

Para Carolina Matos, o principal num desportista não é a sua imagem, mas sim o seu desempenho na modalidade que pratica e a sua dedicação. “É com os resultados que nós brilhamos e não com a maquilhagem que pomos”, admite a jovem natural da Benedita.

Também os atletas do sexo masculino mostram desinteresse com as roupas que vestem, se têm borbulhas ou se andam despenteados. Miguel Fortunato é um dos casos. A praticar triatlo desde pequeno, o jovem revela que não é muito dado a fato e gravata e não gasta dinheiro em cremes ou em produtos de beleza. “Trato de mim e tento não fugir muito à minha dieta para manter o peso, mas não me preocupo se andar de fato de treino na rua”, revela o jovem estudante de 21 anos que se encontra a frequentar o 3.º ano do Curso de Treino Desportivo da ESDRM.