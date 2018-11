Acção de solidariedade ajuda Isa com tampinhas de plástico

Numa parceria entre a União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira, a Comissão Social de Freguesias da mesma União de Freguesias e o Grupo de Dadores de Sangue Pernes, foram entregues ao CIS - Colégio Infante Santo e ETPR - Escola Técnica e Profissional do Ribatejo mais de 200 garrafões, caixas grandes e sacos também grandes cheios de tampinhas plásticas de garrafas. O objectivo foi colaborar com o projecto de apoio a uma menina portadora de síndrome raríssimo, a Isa.

O síndrome chama-se F.I.R.E.S (Febrile Infection-Related Epilepsy Syndrome) e caracteriza-se por uma febre inicial de três dias que afecta geralmente crianças entre os três e os quinze anos, que entram em Estado Epilético de Grande Mal (crises convulsivas seguidas sem resposta a qualquer tipo de tratamento). Na Isa a situação manifestou-se aos dez meses.

As tampinhas foram entregues numa acção de solidariedade para com a menina e de colaboração para a criação de valores dos alunos das escolas envolvidas, pois são eles que estão a dinamizar todo o processo.

A responsabilidade social é um dos pontos fundamentais destas entidades parceiras, que têm conseguido ajudar muitas pessoas e famílias. A meta é uma sociedade mais adequada às necessidades e desejos de cada um.

A campanha de recolha de tampinhas continua, tanto para a Isa como para a compra de material ortopédico necessário a outros doentes.