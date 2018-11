Apresentada a carta arqueológica de Abitureiras

Iniciativa da Câmara de Santarém vai contemplar cada uma das freguesias concelho.

A carta arqueológica de Abitureiras foi apresentada naquela freguesia do concelho de Santarém por António Matias, arqueólogo da Câmara de Santarém que lidera a equipa que nos últimos anos realizou o levantamento que permitiu a elaboração da carta arqueológica de Santarém que identifica 461 sítios arqueológicos.

O município está a proceder à apresentação da carta arqueológica em cada uma das freguesias do concelho, com o objectivo de “fomentar o diálogo com a população, despertar consciências sobre a memória colectiva e a identidade local, de modo a que, cada munícipe sinta que tem um papel importante, activo e insubstituível na protecção e salvaguarda do património cultural local”. A partir de um conjunto de nove sítios arqueológicos identificados na freguesia de Abitureiras, a saber: Casal do Galinheiro, Encosta do Cabeço da Morena, Lamarosa, Vale da Chouriça, Alto dos Matoutinhos, Vale da Talha, Vale das Cabaças, Quinta do Roberto e Vale da Chouriça 2. No dia 23 de Novembro (sexta-feira), às 21h30, é apresentada a Carta Arqueológica Municipal, na Junta de Freguesia de Abrã.