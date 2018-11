Assinado contrato para a construção da Startup Ourém

Projecto resulta de uma parceria entre a Câmara de Ourém e a associação empresarial NERSANT.

O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), celebrou no dia 7 de Novembro o contrato de empreitada de obras públicas que visa a construção da Startup Ourém, uma parceria entre a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e esse município. A empreitada prevê a adaptação do primeiro andar do edifício que foi sede do CRIO - Centro de Recuperação Infantil Oureense, onde ficará situada a infraestrutura.

A Startup Ourém pretende acompanhar e apoiar o crescimento do tecido empresarial dessa região, oferecendo um espaço com boas condições a todos os empreendedores que necessitem. A infraestrutura terá a capacidade para cerca de 30 empresas que, para além de usufruírem do espaço cedido pela Câmara Municipal de Ourém, podem também receber apoio por parte das equipas técnicas de apoio ao empreendedorismo da NERSANT.

Recorde-se que a NERSANT e o Município de Ourém assinaram no dia 20 de Junho um protocolo de colaboração para a criação da Startup Ourém, estrutura de apoio ao empreendedorismo que terá como objectivo atrair e instalar nesse concelho novos projectos empresariais.

No local, ficará ainda sediado o Núcleo NERSANT de Ourém, actualmente localizado no Centro de Negócios dessa cidade. Espera-se que a Startup Ourém esteja ao serviço do tecido empresarial oureense em breve.