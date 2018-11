Câmara de Ourém reduz taxa de IMI

A Câmara de Ourém aprovou por unanimidade a redução do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,330 para 0,325%. No entanto, os prédios devolutos ou em ruínas nos perímetros urbanos de Ourém e Fátima vão sofrer um aumento do imposto. “A maioria PSD/CDS que gere a Câmara de Ourém propôs baixar a taxa para 0,325% sobre os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto sobre Imóveis mantendo os 0,8% para os prédios rústicos. Acresce ainda a implementação de uma taxa majorada – agravada para o triplo – que incide sobre os prédios que se encontrem devolutos há mais de um ano, e de prédios em ruínas, existentes nos perímetros urbanos das cidades de Ourém e Fátima”, refere o presidente do município, Luís Albuquerque, em nota de imprensa.

A maioria PSD/CDS considera esta proposta razoável e realista e sintomática da sensibilidade social, da disciplina e critério na gestão da coisa pública, da verticalidade e transparência dos valores e carácter e do compromisso sério que representa o nosso caderno eleitoral e da nossa gestão autárquica”, refere o executivo municipal em nota de imprensa. Os vereadores do PS concordam com a proposta mas classificam o ajustamento como ‘diminuto e pouco coerente’ com o programa eleitoral do PSD/CDS.