Décimo aniversário da Confraria da Enguia

A Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos celebrou no domingo, 18 de Novembro, o décimo aniversário da sua fundação com um almoço no restaurante O Pinto (Marinhais), em que participaram mais de meia centena de confrades e convidados.