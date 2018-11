Economia Circular e Indústria 4.0 são temas de debate em Ourém

Seminário organizado pela NERSANT em parceria com o município.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com o Município de Ourém, vai realizar naquela cidade, a 22 de Novembro, uma seminário de participação gratuita sobre os desafios da economia circular e da indústria 4.0. A iniciativa tem lugar no salão do antigo edifício dos Paços do Concelho, entre as 17h00 e as 18h30.

A abertura da sessão conta com intervenções de representantes da direcção da NERSANT e da Câmara de Ourém, na pessoa do seu vice-presidente, Natálio Reis, o programa prossegue com a apresentação, pela NERSANT, das Tendências da Economia Circular - “Casos de Sucesso Empresarial na simbiose Sustentabilidade e Rentabilidade” e dos instrumentos de apoio à economia circular.

De seguida, os participantes vão ficar a conhecer os desafios e oportunidades no tecido empresarial da região no âmbito da indústria 4.0, bem como os mecanismos de apoio a esta indústria. Dentro da mesma temática, será também apresentado o estudo de novas profissões decorrente desta nova realidade, por Jorge Gaspar, ex-presidente do Instituto de Emprego e da Formação Profissional e CEO da Jorge Gaspar Consultores - Estratégia e Desenvolvimento, Lda..

A NERSANT tem vindo a trabalhar as áreas da Economia Circular e da Indústria 4.0 através de dois projectos financiados por fundos europeus: o Lezíria + Sustentável e o Get Innovation - A caminho da Indústria 4.0, respectivamente. Ambos são apoiados pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.