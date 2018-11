Escola de Hotelaria de Fátima recebe final do Jovem Talento da Gastronomia

A Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) vai receber a final da sétima edição do Concurso Nacional Jovem Talento da Gastronomia, nos dias 4 e 5 de Dezembro. Entre alunos e ex-alunos, a EHF contou com dez representantes nas três etapas regionais, dos quais seis foram apurados para a fase final. São eles: Andreia Carreira - Pastelaria Espiga; Filipa dos Santos - Cozinha com Arroz Bom Sucesso; Guilherme Gaspar - Cozinha Makro; Ricardo Ruivo - Cozinha Makro; Samuel Santos - Pastelaria Espiga; Sónia Rodrigues - Pastelaria Espiga (1.ª Suplente) - actual aluna do Curso de Pastelaria/Padaria.

O programa da final do concurso, que conta com o apoio do Município de Ourém, contempla também a realização, no dia 5, de um fórum intitulado “Que Futuro para a Gastronomia de Portugal”.

O concurso, promovido pela Inter-Magazine - Edições do Gosto, é constituido por oito provas distintas: Artes da Mesa; Barman Inter Magazine; Cozinha Makro; Cozinha com Polvo Nacional Brasmar; Cozinha com Legumes Bonduelle; Tradição com Arroz Bom Sucesso; Pastelaria Espiga e Petiscos com Super Bock Selecção 1927. Podem concorrer todos os estudantes de hotelaria e restauração a frequentar as escolas em Portugal, ou jovens empregados que tenham terminado os estudos no ano lectivo anterior e que tenham idade igual ou inferior a 25 anos.