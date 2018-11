Festival da Cachola e da Morcela em Alcanena

O Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela regressa a Alcanena de 22 a 25 de Novembro. A sétima edição do evento conta com a participação de 11 restaurantes do concelho, que vão recuperar e promover as tradições gastronómicas da região, com destaque para a cachola e a morcela de arroz.

A carne de porco, os enchidos, o bacalhau salgado, a couve, o feijão, a batata, o azeite, as ervas aromáticas e os frutos secos também vão poder ser apreciados nos restaurantes aderentes. Para mais informações basta aceder ao site www.cm-alcanena.pt.

Os restaurantes aderentes são: A Praça e O Cantinho do Toino (ambos em Alcanena), Cantinho dos Charutos (Covão do Coelho), Central (Vila Moreira), O Miranda (Casais Romeiros), O Caracol (Covão do Feto), Olhos d’Água (Olhos d’Água – Louriceira), O Mal Cozinhado (Monsanto), O Patanisca Dourada (Raposeira), Retiro dos Pacatos (Malhou), Simões (Vale Alto) e O Peregrino (Louriceira).