Festival de Sopas na Poisada do Campino em Azambuja

O Agrupamento de Escuteiros de Azambuja (CNE 1382) organiza no sábado, 24 de Novembro, a terceira edição do seu Festival de Sopas. O evento decorre nas instalações da Poisada do Campino, em Azambuja. As sopas, oferecidas pelos pais e avós dos 60 membros deste agrupamento, podem ser degustadas a partir das 19h00, com acompanhamento musical.

A entrada tem um valor de cinco euros para adultos e três euros para crianças até aos 10 anos, dando acesso a uma tigela em barro, degustação das sopas e a uma bebida de copo. A iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal de Azambuja, da Junta de Freguesia de Azambuja e da Poisada do Campino.