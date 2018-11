Guia para quem quer seguir o caminho da indústria 4.0

Iniciativa da NERSANT e do Politécnico de Santarém, ao abrigo do projecto financiado Get Innovation.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) têm disponível um estudo de benchmarking onde elencam um conjunto de boas práticas internacionais para a implementação eficaz de processos no âmbito da indústria 4.0. Os interessados em aceder ao documento podem fazê-lo gratuitamente através da área do Get Innovation, disponível no menu “Projetos Financiados pela UE”, do portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

A transição para um mundo digital não é simples e são vários os percursos que as empresas podem seguir para fazerem parte e tomarem a dianteira da marcha da indústria 4.0. Neste momento há empresas que já conseguiram aumentar substancialmente as formas de obtenção de valor, a partir dos novos conceitos de produção inteligente.

Nesse âmbito, a NERSANT e o IPS, com o objectivo de alavancar processos de adopção e implementação das novas tecnologias por parte do tecido industrial da região realizaram um estudo de benchmarking internacional de boas práticas para a implementação eficaz de princípios da indústria 4.0 pelas empresas da região.

O estudo visa esclarecer, desmistificar e incentivar a indústria local para a inovação, alinhando estratégias de crescimento e adaptação aos novos modelos de organização industrial com o caminho traçado por outros países europeus, partilhando os constrangimentos e desafios como forma de antecipar as decisões de investimento associadas ao trajecto da indústria 4.0.

O documento foi realizado ao abrigo do projecto Get Innovation - A Caminho da Indústria 4.0, financiado no âmbito do Sistema de Apoio a Acções Colectivas, do Programa Operacional Regional Alentejo 2020.