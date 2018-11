Insignare assina protocolo na área da alimentação hospitalar

A Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) vai desenvolver novas práticas e abordagens à tradicional “comida de hospital” para os alunos terem uma melhor percepção e melhorar a sua confecção. Esta iniciativa resultou de um desafio da “Academia Trivalor”, que assinalou um protocolo de cooperação com a Insignare – Associação de Ensino e Formação que engloba a EHF e a Escola Profissional de Ourém.

O objectivo desta parceria visa promover iniciativas de aprendizagem, nas componentes de formação prática em contexto de trabalho ou teórica. O objectivo é elevar os níveis de qualificação dos alunos da escola. Vão ser organizadas e ministradas iniciativas nas múltiplas áreas de formação da Insignare, com o intuito de uma melhor integração dos alunos no mercado de trabalho.

As práticas, consideradas inovadoras, vão ser testadas em ambiente escolar pelos alunos, tendo por orientação a experiência da Trivalor neste sector, nomeadamente no apoio e formação nutricional e de saúde, a logística do processo, constituindo um desafio suplementar aos alunos a experiência académica neste sector de actividade.