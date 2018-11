Investigadores visitam Santarém para conhecer efeitos das inundações do Tejo

Comitiva composta por especialistas do Canadá, China, Japão, Bangladesh, Índia, Paquistão, Irão, Brasil, México, Itália, Estados Unidos da América e Portugal.

Uma comitiva de 25 investigadores, provenientes do Canadá, China, Japão, Bangladesh, Índia, Paquistão, Irão, Brasil, México, Itália, Estados Unidos da América e Portugal, realizaram na manhã de sábado, 17 de Novembro, uma visita técnica guiada a Santarém, no âmbito das Resilient Tours, integrada na 8ª Conferência Internacional sobre Resiliência nos Territórios, que decorreu em Lisboa, de 14 a 16 de Novembro.

A visita, coordenada por Pedro Santos, investigador do Centro de Estudos Geográficos, teve como objectivos a tomada de conhecimento do efeito das inundações do Tejo no território de Santarém e o conhecimento dos elementos de resiliência, designadamente as medidas actuais de adaptação às alterações climáticas que foram tomadas ao longo do tempo, infraestruturas verdes (marachas do Tejo), infraestruturas cinzentas (diques do Rebentão e dique das Ómnias) e medidas não estruturais (políticas públicas ambientais implementadas ao nível local.

A comitiva foi recebida no Salão Nobre dos Paços do Concelho por Inês Barroso, vice-presidente da Câmara de Santarém, por Maria João Cardoso, chefe da Equipa Multidisciplinar de Acção para a Sustentabilidade da Câmara de Santarém e por José Guilherme, comandante dos Bombeiros Municipais de Santarém.