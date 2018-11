João Sousa apresenta livro “Contabilidade e Gestão”

João Augusto Sousa, 59 anos, apresenta o seu livro “Contabilidade e Gestão”, no dia 24 de Novembro, pelas 16h00, no foyer do Cine-Teatro de Benavente. O funcionário da Câmara Municipal de Benavente escreveu o livro que aborda a nova lei referente à área financeira que entrará em vigor em Janeiro de 2019 e que servirá toda a administração pública.

Actualmente, a lei para a contabilidade e gestão é diferente para os diversos organismos, e é feita uma interpretação em regime particular. A partir de 1 de Janeiro de 2019 toda a administração pública seguirá uma única lei que, analisada, apenas lança pistas e não define com rigor metodologia assertiva. Com este livro, o autor pretende dar o seu contributo fornecendo essa metodologia para uma consulta fácil e uma administração pública mais transparente.