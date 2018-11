Mais 87 empresas criadas no distrito de Santarém em Outubro

Ao longo de 2018, os concelhos de Santarém e Ourém têm sido os que mais contribuíram para a criação de empresas no distrito.

No mês de Outubro nasceram no distrito de Santarém mais 87 empresas, segundo dados divulgados pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém. O concelho de Santarém lidera novamente a tabela, com a criação de 24 sociedades nesse mês, seguindo-se o concelho de Ourém, com 16 novas sociedades.

Os concelhos de Benavente, Coruche, Entroncamento, Tomar e Torres Novas registaram a criação, cada um, de cinco empresas, estando, por isso, empatados no terceiro lugar da tabela. Abrantes surge logo a seguir, com a criação de quatro sociedades.

Cartaxo, Rio Maior e Salvaterra de Magos criaram três sociedades cada concelho, e Almeirim, Alpiarça e Vila Nova da Barquinha, duas em cada território. Alcanena e Mação surgem na cauda da tabela, com a criação de uma empresa em cada um dos concelhos. Não criaram qualquer empresa, no período em causa, os concelhos de Chamusca, Constância, Ferreira do Zêzere, Golegã e Sardoal.

Relativamente aos sectores de atividade, destaque para a criação de empresas relacionadas com actividades comércio e retalho (9), compra e venda de bens imobiliários (8), restaurantes tipo tradicional (7), actividades de consultoria para os negócios e a gestão (5), alojamento mobilado para turistas (4), construção de edifícios residenciais e não residenciais (3) e comércio de veículos automóveis ligeiros (3).