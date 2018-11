Mercadinho da Castanha no Sardoal



O Mercado Municipal do Sardoal recebe no dia 24 de Novembro o Mercadinho da Castanha, que vai decorrer entre as 8h30 e as 17h00. No espaço vão estar produtores e comerciantes concelhios, bem como associações e IPSS. Artesanato, frutos secos e doces regionais são alguns dos produtos que lá poderão ser adquiridos. A animação musical vai estar a cargo da Universidade Sénior de Sardoal. A entrada é livre.