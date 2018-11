Mercado Saberes e Sabores da Velha em Pernes

A Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense “Música Velha” organiza no sábado, 24 de Novembro, o 2.º Mercado Saberes e Sabores da Velha. A iniciativa vai decorrer entre as 10h00 e as 19h00 no Largo do Rossio, em Pernes, concelho de Santarém. Artesanato, gastronomia, animação musical, degustação e produtos locais são alguns dos atractivos. A entrada é livre.