Mercados de Natal TAGUS nos fins-de-semana de Dezembro

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, em conjunto com os Municípios de Constância, Abrantes e Sardoal vai realizar três Mercados de Natal com produtos locais e artesanato, nos primeiros fins-de-semana de Dezembro.

Sob o mote “Ofereça o que é nosso, valorize e consuma o que é local”, aqueles mercados têm como objectivos incentivar a comunidade local a adquirir produtos e artesanato dos concelhos envolvidos.

O primeiro Mercado de Natal irá decorrer em Constância, junto à zona ribeirinha no primeiro fim-de-semana do mês, 1 e 2 de Dezembro. O certame de Abrantes está previsto para a Praça Barão da Batalha, nos dias 8 e 9 de Dezembro. No entanto, caso as condições climatéricas não permitam, passará para um espaço fechado. Sardoal acolhe esta efeméride no Mercado Municipal, do fim-de-semana de 15 e 16 de Dezembro. Os Mercados de Natal do Ribatejo Interior estarão abertos aos sábados entre 10h30 e as 19h00 e aos domingos entre 10h30 e às 17h00.

Os produtores e artesãos de Abrantes, Constância ou Sardoal interessados em expor e comercializar os seus artigos nestes certames, podem encontrar a ficha de inscrição no site da TAGUS (em www.tagus-ri.pt) e enviar devidamente preenchida para tagus@tagus-ri.pt. Os Mercados de Natal estão inseridos no âmbito do DLBC Rural, e são co-financiados pelos FEEI – Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, através do Portugal 2020.