Mostra de Licores e Doçaria Tradicional em Águas Belas

No próximo sábado, 24 de Novembro, vai realizar-se pelo quarto ano consecutivo a Mostra de Licores e Doçaria Tradicional em Águas Belas. A abertura está marcada para as 14h00 com prova de licores, doçaria e frutos secos, junto à sede da junta de freguesia.

Mais tarde, há um magusto com prova de água-pé, por volta das 16h00.