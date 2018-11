NERSANT apresenta Viver o Tejo a alunos de Turismo da Universidade de Coimbra

Estudantes estiveram na região no âmbito de uma visita de estudo

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém recebeu na manhã de 14 de Novembro, na sua sede em Torres Novas, um grupo de alunos do curso de licenciatura de Turismo, Território e Patrimónios do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, para conhecer o seu projecto Viver o Tejo, que integra a oferta turística regional.

Os 43 alunos, que iniciaram a visita de estudo precisamente na NERSANT, pretenderam conhecer a associação empresarial e os projectos que tem desenvolvido na área do turismo, em particular o projeto Viver o Tejo. À comitiva, foi apresentado o portal do projecto - www.viverotejo.pt - onde a NERSANT organiza e mostra, em diferentes rotas ou roteiros, a oferta turística do Ribatejo.

Para além da apresentação de alguns locais emblemáticos da região, o portal mostra ainda as diferentes possibilidades ao nível do alojamento, da restauração e dos eventos, onde as diversas empresas da região se encontram organizadas nos diferentes pacotes disponíveis.

Na apresentação, a NERSANT fez questão de afirmar que, apesar de este ter sido um projecto inicialmente financiado, o mesmo já não o é hoje em dia, mantendo a associação o seu trabalho de divulgação do portal e de angariação de empresas para o mesmo. Foi ainda referido que as empresas interessadas em mostrar-se neste portal, o podem fazer de forma totalmente gratuita.

Após a apresentação, os alunos e docentes fizeram algumas perguntas sobre a rede de parceiros do projecto Viver o Tejo e sobre o funcionamento do portal. Mostraram-se ainda surpreendidos com a diversidade e potencialidades desta região. De seguida, os alunos visitaram para alguns dos ex-líbris regionais apresentados no portal: nomeadamente Vila Nova da Barquinha e Golegã.