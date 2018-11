NERSANT apresenta programa de formação a entidades da economia social

Nos dias 27 e 28 de Novembro, em Torres Novas e Santarém, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai apresentar às entidades da economia social da região, a medida Vida Ativa QUALIFICA+.

A medida, financiada pelos fundos europeus e dinamizada pela NERSANT, vai permitir aumentar os níveis de qualificação e melhorar a empregabilidade dos activos, dotando-os de competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho.

Este projecto é constituído por uma fase de formação inicial, de cerca de três meses, complementada com estágio, igualmente com duração de cerca de três meses, sem qualquer custo para as instituições que os proporcionam, permitindo identificar e reter colaboradores com potencial, nas áreas “Agente em Geriatria” e “Cuidador/a de Crianças e Jovens”.

No dia 27 de Novembro, a sessão realiza-se na sede da NERSANT, em Torres Novas, pelas 14h30, e no dia 28, à mesma hora, na Startup Santarém. As entidades que pretendam estar presentes podem fazê-lo de forma gratuita, bastando para tal que efectuem inscrição online no portal da NERSANT, em www.nersant.pt.

Para mais informações sobre esta medida, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.