NERSANT com formação gratuita para empresas

Já está disponível para os colaboradores das empresas da região do Ribatejo, o projecto de Formação Modular Certificada promovido pela NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém. Financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português, este projecto de formação visa potenciar a empregabilidade da população activa.

A formação é inteiramente gratuita, pelo que as empresas da região que pretendam cumprir a obrigação legal de facultar 35 horas de formação anual a cada um dos seus colaboradores, podem desde já efectuar a inscrição dos mesmos. A participação na formação pode conferir a cada formando o pagamento de um subsídio de alimentação no valor de 4,77 euros por dia.

No plano de formação financiada da NERSANT estão disponíveis cursos nas áreas Comportamental; Línguas; Comércio; Marketing; Logística; Contabilidade e Fiscalidade; Gestão; Secretariado; Qualidade; Direito; Informática; Indústrias alimentares; Saúde; Segurança e Saúde no Trabalho; Serviço de Apoio a Crianças e Jovens e Trabalho Social e Orientação.

Há ainda a possibilidade de realizar formação para uma única empresa/entidade, desde que reúna um mínimo de 15 formandos por cada acção que pretenda realizar. A calendarização das acções e inscrição nas mesmas pode ser feita no portal da associação empresarial, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação através dos contactos dfq@nersant.pt ou 249 839 500.