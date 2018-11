Primeira empresa intermunicipal de recolha de lixo arranca em Janeiro

Ecolezíria vai começar com os municípios de Almeirim e Coruche.

A primeira empresa intermunicipal de recolha de lixo na região e talvez no país, arranca em Janeiro com dois municípios, Almeirim e Coruche. A empresa, que no fundo é a transformação da existente Ecolezíria, que geria o aterro da Raposa, entretanto encerrado, vai ser totalmente pública e os novos estatutos estão blindados quanto à entrada de privados. O tribunal já deu o visto a esta operação e espera-se agora a adesão de mais municípios. Que podem nem sequer ser associados da Resiurb, que junta seis municípios, que detém todo o capital da empresa.

A Ecolezíria, até agora, apenas tem gerido o encaminhamento de resíduos para tratamento ou para o aterro da Resitejo, na Carregueira, no âmbito de um contrato realizado com esta entidade após o fecho do aterro da Raposa. O presidente da empresa e da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, sublinha que com esta empresa vai-se resolver um problema de falta de pessoal nas câmaras para o serviço de recolha e vai-se poupar recursos e dinheiro. Segundo o autarca, numa primeira fase, a empresa vai contratar entre 30 a 40 pessoas.

Os municípios vão transferir equipamentos e viaturas para a empresa, que entretanto teve um aumento de capital de 700 mil euros, resultante de lucros obtidos pela Resiurb, passando para 1,7 milhões. Pedro Ribeiro admite que pode haver ajustes nas taxas de resíduos sólidos, porque a entidade reguladora obriga a que este serviço se pague a ele próprio, ou seja que não dê prejuízo. Uma situação que não decorre da formação da empresa e que se colocaria mesmo que a recolha se mantivesse nas câmaras.

A Resiurb, é constituída pelos municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de Magos. O modelo da Ecolezíria é idêntico ao da Águas do Ribatejo. Há a perspectiva de que outros municípios que não pertencem à associação, como Rio Maior e Azambuja também venham a delegar o serviço em baixa à Ecolezíria.