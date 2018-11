Ribatejo destaca-se por ter o maior número de pessoas qualificadas

Segundo dados do Novo Banco sobre dinamismo económico.

Existem mais pessoas qualificadas no Ribatejo, mas na região de Leiria e do Oeste há mais crescimento económico, mais empresas, mais emprego e mais exportações de produtos. Estas são as conclusões da análise económica do desenvolvimento do Oeste, Leiria e Ribatejo, apresentada pelo presidente da comissão executiva do Novo Banco, António Ramalho, num jantar que decorreu no Hotel Literary Man, em Óbidos. O trabalho foi realizado tendo em conta os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística.

Segundo a análise, as empresas da região de Leiria acompanham ao mesmo ritmo as empresas do Oeste, no que diz respeito ao crescimento do volume de negócios, apontando, em 2016, cerca de 115 milhões de euros. Um valor bem superior à média do país (cerca de 107 milhões de euros) e da região do Ribatejo (de cerca de 106 milhões de euros). O mesmo se passa em relação ao emprego, com as regiões de Leiria e do Oeste a registarem, em 2016, uma taxa de pessoal ao serviço nas empresas de 4,0%, bastante superior à da região do Ribatejo (2,4%) e do país (3,5%).

Na região do Ribatejo, é nos concelhos de Abrantes e da Azambuja que estão as empresas que mais exportam, respectivamente com 0,6 e 0,4% do peso no total das exportações de bens, quando os concelhos de Leiria (plástico e metalúrgico) e da Marinha Grande (cerâmica e vidro) estão em destaque com 1,1 por cento do todo nacional

Na região de Leiria, as máquinas e material eléctrico foram, em 2017, os produtos mais exportados (407 milhões de euros), com um peso de 25% das exportações da região e 5% do país. Segue-se o plástico e borracha (355 milhões de euros), as obras de pedra, de vidro e produtos cerâmicos (257 milhões de euros) e os produtos metálicos (200 milhões de euros). Destaque para as exportações de obras de pedra, de vidro e produtos cerâmicos nesta região, que representa 14% das exportações desses bens a nível nacional.

Os sectores de actividade em destaque na região do Ribatejo são os das indústrias transformadoras, que representam 29% na região, e o agrícola, que tem um peso nacional de 7%. Segundo os dados do Novo Banco, os concelhos de Benavente, Rio Maior, Santarém, Salvaterra de Magos e Alpiarça distinguem-se pelas culturas hortícolas, frutícolas e cereais. Já Rio Maior, Santarém, Benavente e Ferreira do Zêzere também se destacam pela produção de animais. Os componentes para veículos têm peso nos concelhos de Abrantes e Benavente e no sector do turismo dominam Constância e Ourém.